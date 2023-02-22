Международный валютный фонд готов оказать значительную экономическую поддержку Украине в рамках новой полноценной кредитной программы, сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
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Согласно источникам, знакомым с обсуждениями, администрация президента Зеленского намерена заключить новое соглашение с вашингтонским кредитором уже в следующем месяце с целью обеспечения 5 миллиардов долларов в течение первого года.
Георгиева высоко оценила усилия Украины по трансформации своей экономики, сократившейся более чем на 30% в 2022 году, когда войска Путина вторглись в страну.
Основываясь на работе украинской власти, мы уверены, что наша поддержка может быть значительной,
– сказала Георгиева в интервью после визита в Киев в понедельник.
Что нужно для получения кредита
Чтобы содействовать полноценному соглашению, Киев и МВФ уже сотрудничают в соглашении о безналичном мониторинге, которое рассматривается как предпосылка для многомиллиардной кредитной программы.
Мы очень быстро продвигаемся в новой программе, потому что у нас есть надежная основа для нее благодаря программе мониторинга правления, которую мы только что завершили,
– сказала она.
Последний обзор МВФ подтвердил прогресс Украины, но не предоставил никаких потенциальных подробностей новой программы помощи. Однако Георгиева намекнула, что это будет долгосрочное обязательство.
Мы, бесспорно, говорим о более длительной продолжительности, потому что очевидно, что украинские политические вызовы не исчезнут в ближайшее время,
– отметила глава МВФ.
Корпоративное управление и борьба с коррупцией будут основной частью программы, сказала Георгиева, добавив, что укрепление институтов требует дальнейшего усовершенствования.
Украина может добиться прогресса в борьбе с коррупцией, потому что люди не будут терпеть, когда деньги разворовывают и разворовывают, когда падают бомбы. Я не слышала ни попытки украсить проблему, ни отсутствия желания работать с нами.
– сказала она.
Мониторинговая программа МВФ
- МВФ утвердило новую мониторинговую программу с участием Совета (PMB) для Украины в конце декабря.
- Несмотря на то, что четырехмесячный план мероприятий не предусматривает непосредственно финансовую помощь, их проведение является необходимым условием для новой программы расширенного финансирования МВФ.
- По информации Bloomberg, Международный валютный фонд изучает многолетний пакет помощи для Украины стоимостью 16 миллиардов долларов, чтобы покрыть потребности страны и стать катализатором для увеличения международного финансирования.