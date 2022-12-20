В понедельник Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда обсудил принятую программу. Об этом сообщила прессслужба НБУ.

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Что предполагает новая мониторинговая программа

Мониторинговая программа направлена на помощь Украине в поддержке макроэкономической и финансовой стабильности и предусматривает ряд мер, направленных на усиление мобилизации доходов государственного бюджета, оживление внутреннего долгового рынка, укрепление финансового сектора и повышение прозрачности и эффективности управления в секторе государственных предприятий.

План мероприятий имеет четырехмесячный период выполнения и не предусматривает непосредственно финансовую помощь. Вместе с тем их проведение является необходимым условием для перехода к новой долгосрочной программе расширенного финансирования МВФ.

Учитывая наличие макроэкономической рамки, подтвержденной МВФ, Украина рассчитывает, что утверждение программы сможет предоставить нашим партнерам уверенность и оптимальные условия для обеспечения достаточной ритмичности финансовых поступлений в условиях значительных потребностей в платежном балансе и государственном бюджете.

– прокомментировал принятие Мониторинговой программы Глава Национального банка Андрей Пышный.

Он добавил, что НБУ готов выполнить все взятые на себя обязательства. В рамках обновления стратегии финансового сектора Нацбанк вместе с экспертами МВФ разработает принципы оценки качества активов и проведения стресс-тестов для банков. Кроме того, программа предусматривает комплекс мер по сдерживанию эмиссионного финансирования бюджета в следующем году.

Напомним, в ЕС договорились ограничить газовые доходы России, установив потолок цены на российское топливо Предельная цена составляет 180 евро за мегаватт-час.