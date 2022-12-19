Так называемый механизм коррекции газового рынка, который должен предотвратить экстремальные колебания цен, будет применен с 15 февраля.

Внимание Ущерб уже на триллион: как Европа будет выходить из энергетического кризиса

Предельная цена составляет 180 евро за мегаватт-час.

Обратите внимание! Новое ограничение вступит в силу только в том случае, если разница в цене с мировыми ценами на сжиженный природный газ будет превышать 35 евро. Для запуска механизма цены должны оставаться выше обоих граничных уровней в течение трех дней.

Скептики тоже согласились установить предельные ограничения

Принятое ограничение значительно ниже, чем предыдущее предложение Европейской комиссии, которая не смогла бы предотвратить резкие скачки, что были в начале этого года, когда Россия ограничила поставки газа из-за войны в Украине.

Три официальных лица ЕС заявили, что Германия, которая скептически относилась к лимиту цены, проголосовала за поддержку соглашения Европейского Союза относительно потолка цены на газ.

Напомним, что ограничение цены, которое требовала группа государств-членов еще весной, вызвало глубокий раскол среди правительств. В последние недели Германия настаивала на осторожном подходе к цене, в то время как Бельгия, Греция, Италия и Польша требовали более агрессивного инструмента с ограничением цены ниже 200 евро.

В России быстро отреагировали на решение ЕС

Пресс-секретарь диктатора Путина Дмитрий Песков уже успел прокомментировать решение Евросоюза по предельной цене газа. Он назвал это неприемлемым и пообещал ответные решения, "как с указом относительно нефти".

Что этому предшествовало

Цены на газ и электроэнергию взлетели до рекордных показателей в начале этого года после глубокого сокращения Россией поставок газа и ее вторжения в Украину.

Энергокризис растянул бюджеты европейских стран. Более 700 миллионов долларов уже накоплено для помощи компаниям и потребителям из-за роста цен на энергоносители.