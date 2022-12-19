По мнению европейских аналитиков, облегчение на мировых рынках газа ожидается не раньше 2026 года.

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Следующей зимой может быть труднее

После этой зимы региону придется пополнять запасы газа почти без поставок из России, усиливая конкуренцию за танкеры с топливом. Даже с введением новых мощностей для импорта сжиженного природного газа ожидается, что рынок будет напряженным до 2026 года, когда появятся дополнительные производственные мощности из США в Катар.

Несмотря на то, что правительства смогли помочь компаниям и потребителям смягчить большую часть удара, оказав помощь более 700 миллиардов долларов, по данным брюссельского аналитического центра Bruegel, чрезвычайное положение может занять годы. Поскольку процентные ставки растут, а экономики, вероятно, уже находятся в рецессии, поддержка, смягчившая удар для миллионов домохозяйств и предприятий, выглядит все более недостижимой.

Расходы государств

Огромный вклад Европы в обеспечение энергоснабжения и защиту потребителей от скачков цен к концу ноября превысил 700 миллиардов евро. Наибольшую сумму денег выделила Германия, стремясь обеспечить конкурентоспособность своего бизнеса. В настоящее время около половины стран-членов Европейского Союза имеют долг, превышающий лимит блока в 60% валового внутреннего продукта.

Расходы государств на помощь населению / Bloomberg

Приблизительно 1 триллион долларов США, подсчитанный Bloomberg на основе рыночных данных, является общей суммой более дорогой энергии для потребителей и компаний. Bruegel имеет аналогичную оценку спроса и роста цен, которую в этом месяце опубликовал в отчете Международный валютный фонд.

Спешка с заполнением хранилищ прошлым летом, несмотря на почти рекордные цены, ослабила эффект от сокращения поставок, но морозная погода стала первым настоящим испытанием для энергетической системы Европы этой зимой. На прошлой неделе сетевой регулятор Германии предупредил, что экономится недостаточно газа, а два из пяти показателей, включая уровень потребления, стали критическими.

Европейцы экономят топливо

В связи с ограничением поставок компании и потребителей, попросили сократить использование. В этом году ЕС удалось сократить спрос на газ на 50 миллиардов кубометров, но по данным Международного энергетического агентства регион все еще сталкивается с потенциальным дефицитом в 27 миллиардов кубометров в 2023 году. Это предполагает, что российские поставки упадут до нуля, а китайский импорт СПГ вернется к уровню 2021 года.

Получение газа является абсолютной необходимостью и мы, вероятно, увидим широкое распространенное накопление газа в Европе. Продолжаются гонения за заполнение запасов природного газа в ЕС,

— сказал Бьярне Шилдроп, главный аналитик по сырьевым товарам шведского банка SEB AB, прогнозируя "рынок продавца" по меньшей мере на следующие 12 месяцев.

Экономия газа в Европе ускорилась во второй половине этого года, а спрос в ноябре был на 19% ниже среднего.

Остановка поставок через "Северный поток"

Основным источником газопровода из России в Западную Европу был "Северный поток", поврежденный во время диверсии в сентябре. Регион все еще получает небольшое количество российских поставок по Украине, но мощные обстрелы энергетической инфраструктуры со стороны Кремля ставят маршрут под угрозу. Без этого газопровода наполнение хранилища будет сложным.

Чтобы предотвратить дефицит, Европейская комиссия установила минимальные цели в отношении запасов. До 1 февраля резервуары должны быть заполнены не менее чем на 45% во избежание истощения до конца отопительного сезона. Если зима мягкая, цель – оставить уровень хранения на уровне 55% к тому времени.

Увеличение импорта сжиженного газа

Импорт СПГ в Европу достиг рекордных уровней, а в Германии открываются новые плавучие терминалы для приема топлива. Закупки при поддержке правительства помогли Европе привлечь грузы из Китая, но холодная погода в Азии и потенциально сильное восстановление экономики после того, как Пекин ослабил ограничения Covid, могут осложнить это.

Согласно данным Института энергетической экономики, Китайской национальной оффшорной нефтяной корпорации, в 2023 году китайский импорт газа, вероятно, будет на 7% выше, чем в текущем году. Государственная компания начала обеспечивать поставки СПГ на следующий год, ставя ее в прямую конкуренцию с Европой за запасные поставки. Историческое падение спроса в Китае в этом году было эквивалентно примерно 5% мирового предложения.

Китай – не единственная проблема Европы. Другие азиатские страны пытаются закупать больше газа. Япония, крупнейший в мире импортер СПГ в этом году, даже рассматривает возможность создания стратегического резерва, а правительство хочет субсидировать закупки.

Европейские газовые фьючерсы в этом году в среднем составляли около 135 евро за мегаватт-час после пика в 345 евро в июле. По словам Джейми Раша, главного европейского экономиста Bloomberg Economics, если цены вырастут до 210 евро, расходы на импорт могут достигнуть 5% от ВВП. Это может склонить неглубокую рецессию, которую прогнозируют, к глубокому спаду, и правительствам, вероятно, придется сократить ответные программы.

Характер поддержки изменится от срочного, всеобъемлющего подхода к более целенаправленным мерам. Эти цифры будут меньше, но они все равно будут присутствовать в течение этого перехода,

– сказал Пит Кристиансен, главный стратег Danske Bank A/S.

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