Страны-члены Европейского Союза обсудят ограничение цены на газ, которая почти на треть ниже первоначального предложения.
Читайте также В Европе не могут выбрать ограничение цен на газ, – Reuters
Какую цену предлагают в ЕС
Правительство председательствующей в ЕС Чехии предложило снизить потолок до 188 евро за мегаватт-час по сравнению с 275 евро, предложенными Еврокомиссией в прошлом месяце.
От этого решения зависит будущее экономики Евросоюза, ведь стремительный рост цен на энергоносители уже подпитал инфляцию и грозит подтолкнуть регион к рецессии.
Как поможет ограничение
Цены на газ и электроэнергию взлетели до рекордных показателей в начале этого года после глубокого сокращения Россией поставок газа и ее вторжения в Украину.
Обратите внимание Украинцам раздадут энергосберегающие лампы: это может спасти от кризиса
Соглашение об ограничении цены на газ разблокирует более широкий пакет мер по восстановлению расходов на энергию.
- Механизм коррекции газового рынка начнет действовать, когда контракты на конец года превысят 188 евро за мегаватт-час в течение трех дней.
- Он также потребует, чтобы разрыв с заранее определенной корзиной цен на сжиженный природный газ (СПГ) превышал 35 евро. Договоры выше лимита не допускаются к исполнению.
Однако некоторые критики опасаются, что ограничение цен в Европе может сделать его менее привлекательным для продавцов по всему миру.