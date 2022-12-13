Переговоры по ограничению цен на газ
Министры энергетики стран Евросоюза собираются для согласования общеевропейского ограничения цен на газ.
Стоит знать Европа может столкнуться с дефицитом газа в 2023 году, – Reuters
Установление ограничения цен – это своеобразный ответ Европы на кризис, вызванный сокращением Россией поставок газа в Евросоюз в этом году, что повлекло за собой скачки цен на энергоносители.
Европейские граждане находятся в агонии, европейские предприятия закрываются, а Европа бесполезно дискутирует,
– заявил министр энергетики Греции Константинос Скрекас.
Не все европейские страны согласны
Греция и другие страны, включая Бельгию, Италию и Польшу, утверждают, что ограничения нужны, чтобы защитить их экономики от высоких цен на энергоносители. В то время как Австрия, Германия и Нидерланды опасаются, что это может перенаправить крайне необходимые газовые грузы из Европы.
Если министры энергетики снова не достигнут согласия, тогда состоится встреча лидеров европейских стран.
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Предлагаемые цены
К примеру, в поисках компромисса председательствующая в ЕС Чехия разработала предложение, согласно которому лимит будет введен в действие, если цены превысят диапазон 200 – 220 евро за мегаватт-час в течение трех-пяти дней в начале месяца.
Тем не менее предложение ниже предельной цены в 275 евро за мегаватт-час, предложенной Европейской комиссией. Предыдущий компромисс предусматривал ограничение в 220 евро за мегаватт-час, но десяток стран, включая Грецию и Италию, попросили, чтобы он был ниже.