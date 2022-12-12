Евросоюз может столкнуться с дефицитом газа в следующем году, если Россия еще больше сократит поставки. Об этом заявило Международное энергетическое агентство.
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Каким может быть дефицит
По данным МЭА, в 2023 году Европе может не хватать 27 миллиардов кубометров газа. Предотвратить это могут возобновляемые источники энергии и повышение энергосбережения.
Европа будет тяжело переживать следующую зиму, если Россия сократит ту небольшую долю газа, которую она все еще поставляет.
Как готовится Европа
- Для этого нужно расширить субсидии и политики по реконструкции газовых зданий.
- Также можно заменить газовое отопление на ископаемое топливо тепловыми насосами и массово расширять возобновляемую энергию.
К примеру, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен предложила сформировать "фонд солидарности" ЕС для привлечения денежных средств для инвестиций в энергетику – используя как деньги ЕС, так и дополнительные источники финансирования.
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Однако еще одной проблемой стало решение вопроса о высоких ценах на энергоносители. Министры энергетики европейских стран проведут экстренное заседание, чтобы попытаться договориться об ограничении цены на разделившее блок газ.