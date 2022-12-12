В украинской энергосистеме после последней массовой атаки до сих пор значительный дефицит. Кроме этого, непогода усложняет ремонтные работы. Об этом заявили в Укрэнерго.
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Тепловые электростанции до сих пор не могут работать на полную мощность. Следовательно, во всех областях возможны аварийные отключения света.
В каких областях самая сложная ситуация
Сейчас самая сложная ситуация в Одесской области. На днях россияне с помощью дронов-камикадзе атаковали энергообъекты, что привело к почти полному обесточиванию области.
Владимир Кудрицкий, главы Укрэнерго, недавно заявил, что компания ожидает новых энергоблоков от ТЭС, которые должны прийти уже на следующей неделе. Они улучшат ситуацию с электроснабжением в Украине.
Кому реже всего выключают свет
Несмотря на сложную ситуацию с электроснабжением некоторые объекты критической инфраструктуры просто не могут оставаться без постоянного света. В первую очередь, стараются не выключать линии электропередач, на которых расположены:
- котельные,
- больницы,
- станции скорой помощи,
- пожарные части,
- помповые станции (канализация тоже должна работать).
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Преимущественно в этот список попадает еще и водоканал, но тоже не всегда. Он ведь потребляет много мощности, фактически, как один жилой дом. Поэтому если исчезает свет в доме, соответственно, может исчезать и водоснабжение.