В украинской энергосистеме после последней массовой атаки до сих пор значительный дефицит. Кроме этого, непогода усложняет ремонтные работы. Об этом заявили в Укрэнерго.

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Тепловые электростанции до сих пор не могут работать на полную мощность. Следовательно, во всех областях возможны аварийные отключения света.

В каких областях самая сложная ситуация

Сейчас самая сложная ситуация в Одесской области. На днях россияне с помощью дронов-камикадзе атаковали энергообъекты, что привело к почти полному обесточиванию области.

Также проблемы со светом есть в Киеве и области, Волынской, Львовской, Черновицкой, Закарпатской, Сумской и Днепропетровской областях.

Владимир Кудрицкий, главы Укрэнерго, недавно заявил, что компания ожидает новых энергоблоков от ТЭС, которые должны прийти уже на следующей неделе. Они улучшат ситуацию с электроснабжением в Украине.

Кому реже всего выключают свет

Несмотря на сложную ситуацию с электроснабжением некоторые объекты критической инфраструктуры просто не могут оставаться без постоянного света. В первую очередь, стараются не выключать линии электропередач, на которых расположены:

котельные,

больницы,

станции скорой помощи,

пожарные части,

помповые станции (канализация тоже должна работать).

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Преимущественно в этот список попадает еще и водоканал, но тоже не всегда. Он ведь потребляет много мощности, фактически, как один жилой дом. Поэтому если исчезает свет в доме, соответственно, может исчезать и водоснабжение.

Важно помнить, что из-за интеграции жилой застройки с объектами критической инфраструктуры, в домах, которые находятся на той же линии, что и объекты критической инфраструктуры, не выключают свет. Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.