В українській енергосистемі після останньої масової атаки ще й досі значний дефіцит. Крім цього, негода ускладнює ремонтні роботи. Про це заявили в Укренерго.

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Теплові електростанції досі не можуть працювати на повну потужність. Відтак, у всіх областях можливі аварійні відключення світла.

У яких областях найскладніша ситуація

Зараз найскладніша ситуація на Одещині. На днях росіяни за допомогою дронів-камікадзе атакували енергооб'єкти, що призвело до майже повного знеструмлення області.

Також проблеми зі світлом є в Києві та області, у Волинській, Львівській, Чернівецькій, Закарпатській, Сумській та Дніпропетровській областях.

Володимир Кудрицький, голови Укренерго, нещодавно заявив, що компанія очікує на нові енергоблоки від ТЕС, які повинні прийти вже наступного тижня. Вони покращать ситуацію з електропостачанням в Україні.

Кому найрідше вимикають світло

Попри складну ситуацію з електропостачанням, деякі об'єкти критичної інфраструктури просто не можуть залишатися без постійного світла. У першу чергу намагаються не вимикати лінії електропередач, на яких розташовані:

котельні,

лікарні,

станції швидкої допомоги,

пожежні частини,

помпові станції (каналізація теж повинна працювати).

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Переважно в цей список потрапляє ще й водоканал, але теж не завжди. Адже він споживає багато потужності, фактично, як один житловий будинок. Тому, якщо зникає світло у будинку, відповідно, може зникати й водопостачання.

Важливо пам'ятати, що через інтеграцію житлової забудови з об'єктами критичної інфраструктури, у будинках, які знаходяться на тій же лінії, що й об'єкти критичної інфраструктури, не вимикають світло. Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.