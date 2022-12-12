В українській енергосистемі після останньої масової атаки ще й досі значний дефіцит. Крім цього, негода ускладнює ремонтні роботи. Про це заявили в Укренерго.
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Теплові електростанції досі не можуть працювати на повну потужність. Відтак, у всіх областях можливі аварійні відключення світла.
У яких областях найскладніша ситуація
Зараз найскладніша ситуація на Одещині. На днях росіяни за допомогою дронів-камікадзе атакували енергооб'єкти, що призвело до майже повного знеструмлення області.
Володимир Кудрицький, голови Укренерго, нещодавно заявив, що компанія очікує на нові енергоблоки від ТЕС, які повинні прийти вже наступного тижня. Вони покращать ситуацію з електропостачанням в Україні.
Кому найрідше вимикають світло
Попри складну ситуацію з електропостачанням, деякі об'єкти критичної інфраструктури просто не можуть залишатися без постійного світла. У першу чергу намагаються не вимикати лінії електропередач, на яких розташовані:
- котельні,
- лікарні,
- станції швидкої допомоги,
- пожежні частини,
- помпові станції (каналізація теж повинна працювати).
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Переважно в цей список потрапляє ще й водоканал, але теж не завжди. Адже він споживає багато потужності, фактично, як один житловий будинок. Тому, якщо зникає світло у будинку, відповідно, може зникати й водопостачання.