Про це розповів голова НБУ Андрій Пишний, посилаючись на дослідження Нацбанком економічних наслідків міграції українців до Європи через повномасштабну війну Росії на території України.

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Підтримують європейську економіку

Андрій Пишний Голова Національного банку України Українські мігранти підтримують економіку європейських країн – такий для багатьох неочевидний висновок ми зробили завдяки дослідженню фахівців нашого аналітичного підрозділу.

Внаслідок видатків та працевлаштування українських громадян за кордоном європейська економіка отримує позитивний фіскальний ефект та позитивний вплив у довгостроковій перспективі.

Голова НБУ додав, що витрати українців за кордоном забезпечуються накопиченими заощадженнями в українських банках, трудовими доходами в Україні та країнах свого перебування, а також одержаною соціальною допомогою. Завдяки внескам українців ВВП в ЄС росте

Розрахунки фахівців НБУ на основі досліджень МВФ та різних опитувань свідчать, що завдяки внеску українських мігрантів ВВП, наприклад, в Естонії, Польщі та Чехії у 2026 році буде на 2,2 – 2,3% більшим, ніж у сценарії без міграції.

Від початку повномасштабної війни українці в Польщі заплатили 10 мільярдів злотих (близько 2,4 мільярда доларів) податків, що суттєво перевищує обсяги наданої допомоги,

– зауважив Пишний.

Скільки українців за кордоном

За кордоном наразі перебуває ще понад 2 мільйони громадян України. І прогнозують, що ще близько 2 – 3 мільйони виїдуть до Європи найближчим часом. Все через похолодання та постійні обстріли критичної інфраструктури.