Об этом рассказал глава НБУ Андрей Пышный, ссылаясь на исследование Нацбанком экономических последствий миграции украинцев в Европу из-за полномасштабной войны России на территории Украины.

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Поддерживают европейскую экономику

Андрей Пышный Председатель Национального банка Украины Украинские мигранты поддерживают экономику европейских стран – такое для многих неочевидное заключение мы сделали благодаря исследованию специалистов нашего аналитического подразделения.

В результате расходов и трудоустройства украинских граждан за рубежом европейская экономика получает положительный фискальный эффект и положительное влияние в долгосрочной перспективе.

Глава НБУ добавил, что расходы украинцев за границей обеспечиваются накопленными сбережениями в украинских банках, трудовыми доходами в Украине и странах своего пребывания, а также полученной социальной помощью. Благодаря вкладам украинцев ВВП в ЕС растет

Расчеты специалистов НБУ на основе исследований МВФ и различных опросов свидетельствуют, что благодаря вкладу украинских мигрантов ВВП, например, в Эстонии, Польше и Чехии в 2026 году будет на 2,2 – 2,3% больше, чем в сценарии без миграции.

С начала полномасштабной войны украинцы в Польше заплатили 10 миллиардов злотых (около 2,4 миллиарда долларов) налогов, что существенно превышает объемы оказанной помощи,

– заметил Пышный.

Сколько украинцев за границей

За границей находится еще более 2 миллионов граждан Украины. И прогнозируют, что еще около 2 – 3 миллионов выедут в Европу в ближайшее время. Все из-за похолодания и постоянных обстрелов критической инфраструктуры.