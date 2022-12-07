Помощь Украине
- Страны и институты ЕС обязались предоставить почти 52 миллиарда евро военной, финансовой и гуманитарной помощи.
- Обещанная помощь от США тоже существенная, однако составляет на несколько миллиардов меньше – 48 миллиардов евро.
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Помощь от ЕС
Основной причиной, перетянувшей весы в сторону ЕС, стал пакет макрофинансовой помощи в размере 18 миллиардов евро, который предоставить Украине ЕС за 2023 год. Ежемесячная сумма составит 1,5 миллиарда евро.
Несмотря на то, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила о предоставлении денежной помощи Украине, Венгрия выступает против и блокирует инициативу.
Кристоф Требеш, руководитель группы, разрабатываемой Ukraine Support Tracker, и директор исследовательского центра Кильского института отмечает, что до этого поддержка ЕС Украины с начала войны всегда отставала от поддержки США.
В последние недели это изменилось, поскольку общая стоимость обязательств ЕС теперь превышает обязательства США. Большие новые обязательства ЕС являются приятным событием, учитывая важную роль этой войны в европейской безопасности. Важно, однако, что правительства ЕС должны обеспечить, чтобы объявленная помощь действительно дошла до Украины как можно быстрее, без многомесячной задержки,
– считает он.
Объем обещанной помощи от ЕС и США / Инфографика Кильского института мировой экономики
Заметим, что, согласно данным института, Германия стала крупнейшей страной-донором в Европе. Впервые Германия обогнала Великобританию с общей суммой обещанной поддержки Украине 12,6 миллиарда евро.
Объем помощи Украине от 15 стран, пообещавших больше всего / Инфографика Кильского института мировой экономики