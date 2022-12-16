Об этом сообщила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

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Польза для украинцев

Энергоэффективные используют гораздо меньше электроэнергии. То есть это позволит ежемесячно экономить на коммуналке. Впрочем, и цена на такие лампы примерно в 20 раз выше, чем на обычные, поэтому они есть не во всех домах.

Бесплатное предоставление энергосберегающих ламп поможет решить эту проблему. Тогда, кроме сокращения дефицита генерации, украинцы смогут также сэкономить собственные средства.

По подсчетам, если в день пользоваться 5 ламп накаливания примерно по 5 часов каждая, за месяц только на освещение используется 75 кВт-ч. Если все эти лампы заменить хотя бы светодиодными, экономия будет составлять 66 кВт-ч в месяц. При этом на замену придется потратить всего 135 грн. А ежемесячная экономия будет на уровне 110 грн.

Сокращение дефицита

Замена 50 миллионов ламп позволит ежемесячно экономить 1 гигаватт-ч электроэнергии (соответствует объемам генерации одной АЭС). Об этом в своем Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Мы все внимательно выслушали президента Зеленского, который обратился в международное сообщество по предоставлению 50 миллионов LED-ламп для украинских домов. Они важны, потому что на 88% энергоэффективнее старых лампочек. Это чрезвычайное энергосбережение. 50 миллионов LED-ламп, если их установят, сохранят до 1 гигаватт-ч электроэнергии, равной годовой добыче одной АЭС,

– заявила фон дер Ляен.

Как доставить лампы в дома всех граждан

Для того чтобы достичь заявленных результатов, необходимо создать эффективную логистику, чтобы доставить энергосберегающие лампы в дома всех, кто в них нуждается. Это можно сделать несколькими способами:

в многоквартирных домах и квартирах замену ламп можно произвести с помощью ОСМД, управляющих компаний;

в частных домах – с помощью местного самоуправления;

в общественных домах – с помощью органов местной власти.

Бесплатная раздача такого количества энергоэффективных ламп может стать первым шагом на пути к полному отказу от ламп накаливания. Развитые страны уже давно пришли к такому решению и не из-за проблем у энергетики, а из-за желания сократить суммы в платежках. В Украине же в течение десятилетий население платит за электроэнергию в разы меньше ее реальной стоимости и поэтому многие способы экономии игнорировались.

По меньшей мере, можно сократить 10-15% энергопотребления путем сравнительно недорогих мер, которые могут достаточно быстро окупаться. Электроэнергия в быту, если мы посмотрим на затраты, будет около 30% общего объема энергопотребления. Все остальное – отопление и горячее водоснабжение. Здесь можно экономить – и на уровне дома, и на уровне квартиры,

– рассказывает глава Ассоциации энергоаудиторов Вадим Литвин.

Напомним, 16 декабря случилась девятая масштабная ракетная атака на украинскую энергосистему. В результате были повреждены энергообъекты на Юге и Востоке страны, а в "Укрэнерго" сообщили об объявлении до чрезвычайного положения.