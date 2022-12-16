В ДТЭК сообщили, что в результате атаки россиян было серьезно повреждено оборудование. Следовательно, предприятие отключили от энергосистемы.

Важно Укрэнерго объявило чрезвычайную ситуацию в энергосистемах и

К счастью, обошлось без жертв. Подчеркнули, что это уже 20-я террористическая атака России на энергетические объекты ДТЭК.

Чрезвычайная ситуация в энергосистеме

Утром 16 декабря россияне выпустили по украинским городам 76 ракет, но ПВО удалось сбить 60 из них. Однако, к сожалению, были попадания в объекты энергетики.

Кстати, в Киевской городской военной администрации рассказали, что сегодня Киев выдержал одну из самых больших ракетных атак. В Киевской области зафиксировали около 40 российских ракет. Воздушные силы ликвидировали 37.

Экстренные аварийные отключения света были введены в нескольких областях Украины. Отключения будут действовать по всей стране.

Министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что повреждено около 9 объектов генерации. Соответственно, так же повреждены станции и подстанции, которые передают электроэнергию. Это привело к ограничению производства на объектах атомной генерации.

Зафиксировали потерю более 50% потребления энергетической системы Украины. Это означает режим системной аварии.

Следовательно, в Укрэнерго объявили чрезвычайную ситуацию. Отмечали, что на этот раз энергетикам может понадобиться больше времени на восстановление электроснабжения, чем раньше.