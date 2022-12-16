У ДТЕК повідомили, що внаслідок атаки росіян було серйозно пошкоджено обладнання. Відтак підприємство відключили від енергосистеми.

Важливо Укренерго оголосило надзвичайну ситуацію в енергосистемі

На щастя, обійшлося без жертв. Наголосили, що це вже 20-та терористична атака Росії на енергетичні об'єкти ДТЕК.

Надзвичайна ситуація в енергосистемі

Вранці 16 грудня росіяни випустили по українських містах 76 ракет, але ППО вдалось збити 60 з них. Однак, на жаль, були влучання в об'єкти енергетики.

До речі, у Київській міській військовій адміністрації розповіли, що сьогодні Київ витримав одну з найбільших ракетних атак. На Київщині зафіксували приблизно 40 російських ракет. Повітряні сили ліквідували 37.

Екстрені аварійні відключення світла ввели в декількох областях України. Відключення діятимуть по всій країні.

Міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що пошкоджені близько 9 об'єктів генерації. Відповідно так само пошкоджені станції та підстанції, які передають електроенергію. Це спричинило обмеження виробництва на об'єктах атомної генерації.

Зафіксували втрату понад 50% споживання енергетичної системи України. Це означає режим системної аварії.

Відтак в Укренерго оголосили надзвичайну ситуацію. Зазначили, що цього разу енергетикам може знадобитись більше часу на відновлення електропостачання, ніж раніше.