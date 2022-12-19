Країни-члени Європейського Союзу обговорять обмеження ціни на газ, яка майже на третину нижча початкової пропозиції.
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Яку ціну пропонують в ЄС
Уряд Чехії, який головує в ЄС, запропонував знизити стелю до 188 євро за мегават-годину в порівнянні з 275 євро, запропонованими Єврокомісією минулого місяця.
Від цього рішення залежить майбутнє економіки Євросоюзу, адже стрімке зростання цін на енергоносії вже підживило інфляцію і загрожує підштовхнути регіон до рецесії.
Як допоможе обмеження
Ціни на газ та електроенергію злетіли до рекордних показників на початку цього року після глибокого скорочення Росією поставок газу та її вторгнення в Україну.
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Угода про обмеження ціни на газ розблокує більш широкий пакет заходів для відновлення витрат на енергію.
- Механізм корекції газового ринку почне діяти, коли контракти на кінець року перевищать 188 євро за мегават-годину протягом трьох днів.
- Він також вимагатиме, щоб розрив із заздалегідь визначеним кошиком цін на скраплений природний газ (СПГ) перевищував 35 євро. Договори вище ліміту не допускаються до виконання.
Проте деякі критики побоюються, що обмеження цін в Європі може зробити його менш привабливим для продавців у всьому світі.