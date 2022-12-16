Об этом заявила Министерство энергетики и горной промышленности Сербии Дубравка Джедович.

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Наших ресурсов недостаточно, по крайней мере, когда речь идет о газе, и для нас важно все, что позволит снизить зависимость от России в газовом сегменте,

– сказала она.

Чтобы добиться этого, Сербия планирует обеспечить поставки топлива из Азербайджана и объединить свою газовую систему с терминалами в Греции. На это, по словам министерши, понадобятся сотни миллионов евро. Также Белград рассматривает возможность подключиться к газовым системам Северной Македонии, что обойдется в 80 миллионов евро, и, возможно, Албании.

Сербия планирует сохранить связи с "Газпромом"

С января российская компания поставляет газ в страну через трубопровод "Турецкий поток" по ценам с большими скидками. Поэтому Джедович заверила, что Сербия сохранит отношения с "Газпромом".

Кроме того, подразделение "Газпрома" является совладельцем газохранилища "Банатский Двор" в Сербии, а "Газпром нефть" – мажоритарный акционер компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), ее доля составляет 50%. В начале ноября сербский президент Александр Вучич заявил, что Белград может выкупить у российской компании контрольный пакет акций NIS, чтобы оградить нефтяную отрасль от влияния санкций против Москвы.

В конце мая Москва и Белград заключили договор, по которому Сербия будет платить от 310 до 408 долларов за 1 тысячу кубометров газа в ближайшие три года. Сербский президент назвал такую стоимость фантастической, а в противном случае страну ждало бы банкротство. В августе он сообщил, что Сербия ежегодно потребляет 3,2 миллиарда кубометров газа, из которых 2 миллиарда приходятся на экспорт из России.

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