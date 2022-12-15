Об историческом рекорде суточных поставок российского газа в Китай сообщили в пресс-службе "Газпрома", передает 24 канал.

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Исторический максимум в поставках

Превышение суточных контрактных обязательств по поставкам газа в Китай составило 16,5%. Предыдущий исторический максимум был установлен 9 декабря этого года.

К слову, "Газпром" пошел навстречу запросу китайской стороны по увеличению суточных поставок газа в декабре по ранее утвержденному графику на 2022 год.

Снабжение идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC.

Экспорт российского газа рухнул

Напоминаем, что, по информации издания Natural Gas World, экспорт газа из России рухнул с февраля по октябрь 2022 года на 41,1% по сравнению с тем же периодом 2021 года.

А по состоянию на сегодняшний день этот показатель увеличился до 43% с начала года, пишет Montel Group.

Уменьшая экспорт газа "Газпром" вынужден его сжигать, поскольку уменьшить добычу так же резко, как и снабжение, невозможно.

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В то же время, Европа умело заменяет российский газ. К примеру, с помощью Балтийского газопровода (Baltic Pipe) газ из норвежского шельфа через территорию Дании будет поставляться морем в Польшу.