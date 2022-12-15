Про історичний рекорд добових постачань російського газу до Китаю повідомили в пресслужбі "Газпрому", передає 24 канал.

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Історичний максимум у постачанні

Перевищення добових контрактних зобов'язань щодо поставок газу до Китаю склало 16,5%. Попередній історичний максимум був встановлений 9 грудня цього року.

До слова, "Газпром" пішов назустріч запиту китайської сторони щодо збільшення добових поставок газу в грудні щодо раніше затвердженого графіка на 2022 рік.

Постачання йдуть у рамках двостороннього довгострокового договору купівлі-продажу газу між "Газпромом" та CNPC.

Експорт російського газу обвалився

Нагадуємо, що за інформацією видання Natural Gas World, експорт газу з Росії обвалився з лютого по жовтень 2022 року на 41,1% в порівнянні з тим же періодом 2021 року.

А станом на сьогодні цей показник збільшився до 43% від початку року, пише Montel Group.

Зменшуючи експорт газу “Газпром” змушений його спалювати, оскільки зменшити видобуток так само різко, як і постачання, неможливо.

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Водночас Європа вміло замінює російський газ. До прикладу, за допомогою Балтійського газопроводу (Baltic Pipe) газ з норвезького шельфу через територію Данії постачатиметься морем до Польщі.