Коли в березні проти Росії ввели санкції, деякі економісти передбачали швидкий колапс економіки. Однак цього не сталось, бо Москва отримувала доходи від нафти й газу.
До теми Перспективи російської економіки перетворились з тьмяних на жахливі, – Forbes
Країну відкинуло на десятиліття назад
Аналітики відзначають постійне погіршення виробничих можливостей в Росії. Це відкидає країну на десятиліття назад.
Країна-агресорка намагається управляти сучасною економікою, але не має імпорту багатьох компонентів, сировини та технологій, від яких залежить. Це відчувається у всіх сферах економіки: від банків, яким потрібні сервери для обробки платежів, до пташиних ферм, де використовували Нідерланди як постачальника курчат.
Аграрні компанії не можуть знайти шини для тракторів, а авіакомпаніям не вдається отримати іноземні компоненти для ремонту літаків.
Росіяни пристосовуються до товарів низької якості
Дані торгових партнерів Росії свідчать, що імпорт впав на 20 – 25 % з початку повномасштабної війни. Важко знайти галузь, яка б не залежала від імпорту принаймні на 50%.
Експерти зазначають, що споживачі будуть змушені пристосуватися до більш обмеженого вибору товарів і низької якості продукції. Це може "повернути" пізній радянський період.
Через низку проблем росіяни вдаються до контрабанди. Найбільше це стосується матеріалів для будівельного сектору та обладнання для важкої промисловості.