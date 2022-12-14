Когда в марте против России ввели санкции, некоторые экономисты предусматривали скорый коллапс экономики. Однако этого не произошло, потому что Москва получала доходы от нефти и газа.

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Страну отбросило на десятилетие назад

Аналитики отмечают неизменное ухудшение производственных возможностей в России. Это отбрасывает страну десятилетия назад.

Страна-агрессорка пытается управлять современной экономикой, но не имеет импорта многих компонентов, сырья и технологий, от которых зависит. Это ощущается во всех сферах экономики: от банков, где нужны серверы для обработки платежей, до птичьих ферм, которые использовали Нидерланды в качестве поставщика цыплят.

Аграрные компании не могут найти тракторные шины, а авиакомпаниям не удается получить иностранные комплектующие для ремонта самолетов.

Россияне приспосабливаются к товарам низкого качества

Данные торговых партнеров России свидетельствуют о том, что импорт упал на 20 – 25 % с начала полномасштабной войны. Трудно найти отрасль, которая не зависела бы от импорта по крайней мере на 50%.

Эксперты отмечают, что потребители будут вынуждены приспособиться к более ограниченному выбору товаров и низкому качеству продукции. Это может "вернуть" поздний советский период.

Из-за ряда проблем россияне прибегают к контрабанде. Более всего это касается материалов для строительного сектора и оборудования для тяжелой промышленности.