Вместо ожидаемого роста примерно на 4% в 2022-2023 годах ожидается, что экономика России упадет на 8% за эти два года – прогнозирует профессор политологии Сиракузского университета Брайан Д. Тейлор.
Интересно Санкции G7 должны сделать невозможным экспорт дорогой российской нефти в Индию и Китай
Влияние войны на экономику России
По словам Тейлора, санкции Запада уже сильно отразились на производстве в ключевых секторах, и последствия будут усиливаться. Правительство переходит в экономику военного времени, что означает еще больше государственного контроля и военных расходов и меньше инвестиций в человеческий капитал, такой как образование и здравоохранение.
Сотни тысяч образованных молодых рабочих покинули страну, и еще несколько сотен тысяч российских граждан были мобилизованы на войну, а не на продуктивные занятия – не говоря уже о примерно 100 000 жертвах.
– заключает человеческие потери России профессор Тейлор.
Он добавляет, что уровень жизни будет продолжать падать, а рост задолженности по зарплате и безработице тоже кажется неизбежным. В долгосрочной перспективе уход Запада от российской нефти и газа, вызванный войной, подорвет важнейший экономический сектор России.
Напомним Вступили в силу нефтяные санкции Евросоюза против России
Российская экономика не работает в течение 15 лет из-за плохих институций — слабого верховенства права, слабой защиты прав собственности, коррупции — и, как следствие, относительно низкого уровня внутренних и иностранных инвестиций. Сейчас из-за войны экономические перспективы России превратились из тусклых в ужасные,
– подчеркивает автор книги "код Путинизма".
Как повлияют на российскую экономику нефтяные санкции
- ЕС был одним из ключевых рынков сбыта сырой нефти для России, куда она экспортировала около 2,4 миллиона баррелей в год. Заменить такого покупателя будет очень тяжело
- Из-за установления граничной цены на уровне 60 долларов за баррель Россия не досчитается миллиардов долларов в свой бюджет. Учитывая, что большинство своего экспорта она осуществляет именно морским путем, и даже в 2021 году средняя цена за баррель составила 64 доллара за баррель.
- В российском бюджете на этот год заложена цена в 80 долларов за баррель, а на следующий год этот показатель снизили до 75 долларов. Но покупать российскую нефть по такой цене легально не сможет ни одно государство.