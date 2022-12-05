Вместо ожидаемого роста примерно на 4% в 2022-2023 годах ожидается, что экономика России упадет на 8% за эти два года – прогнозирует профессор политологии Сиракузского университета Брайан Д. Тейлор.

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Влияние войны на экономику России

По словам Тейлора, санкции Запада уже сильно отразились на производстве в ключевых секторах, и последствия будут усиливаться. Правительство переходит в экономику военного времени, что означает еще больше государственного контроля и военных расходов и меньше инвестиций в человеческий капитал, такой как образование и здравоохранение.

Сотни тысяч образованных молодых рабочих покинули страну, и еще несколько сотен тысяч российских граждан были мобилизованы на войну, а не на продуктивные занятия – не говоря уже о примерно 100 000 жертвах.

– заключает человеческие потери России профессор Тейлор.

Он добавляет, что уровень жизни будет продолжать падать, а рост задолженности по зарплате и безработице тоже кажется неизбежным. В долгосрочной перспективе уход Запада от российской нефти и газа, вызванный войной, подорвет важнейший экономический сектор России.

Напомним Вступили в силу нефтяные санкции Евросоюза против России

Российская экономика не работает в течение 15 лет из-за плохих институций — слабого верховенства права, слабой защиты прав собственности, коррупции — и, как следствие, относительно низкого уровня внутренних и иностранных инвестиций. Сейчас из-за войны экономические перспективы России превратились из тусклых в ужасные,

– подчеркивает автор книги "код Путинизма".

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