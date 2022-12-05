Замість очікуваного зростання приблизно на 4% у 2022-2023 роках очікується, що економіка Росії впаде на 8% за ці два роки – прогнозує професор політології Сіракузського університету Браян Д. Тейлор.

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Вплив війни на економіку Росії

За словами Тейлора, санкції Заходу уже сильно вдарили по виробництву в ключових секторах, і наслідки будуть посилюватися. Уряд переходить до економіки воєнного часу, що означає ще більше державного контролю та військових витрат і менше інвестицій у людський капітал, такий як освіта та охорона здоров’я.

Сотні тисяч освічених молодих робітників покинули країну, і ще кілька сотень тисяч російських громадян були мобілізовані на війну, а не на продуктивні заняття — не кажучи вже про приблизно 100 000 жертв,

– підсумовує людські втрати Росії професор Тейлор.

Він додає, що рівень життя продовжуватиме падати, а зростання заборгованості по зарплаті та безробіття також здається неминучим. У довгостроковій перспективі відхід Заходу від російської нафти та газу, спричинений війною, підірве найважливіший економічний сектор Росії.

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Російська економіка не працює протягом 15 років через погані інституції — слабке верховенство права, слабкий захист прав власності, корупція — і, як наслідок, відносно низький рівень внутрішніх та іноземних інвестицій. Зараз через війну економічні перспективи Росії перетворилися з тьмяних на жахливі,

– наголошує автор книги "код Путінізму".

Як вплинуть на російську економіку нафтові санкції