За останнім опитуванням МОМ, лише 7% українців активно готуються до переїзду в інше місце. Двоє з трьох опитаних кажуть, що не залишать свій дім.

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Ресурси для виживання вичерпуються

Близько 43% домогосподарств в Україні вичерпали свої ресурси для виживання. Водночас щоб зекономити, 63% респондентів обмежують споживання газу, електрики та твердого палива.

Майже 18 мільйонів людей, а це 40% населення України, потребують термінової гуманітарної допомоги,

– сказав Голова Представництва МОМ в Україні Ан Нгуєн.

Цікаво, що станом на грудень, понад 5 мільйонів людей, які були переміщені в Україні чи за її межами, повернулися додому.

До прикладу, якщо у березні в Харкові залишалося близько 700 тисяч мешканців, зараз населення міста становить близько 1,1 мільйона.

Люди повертаються та залишаються. І ми не маємо права їх підвести,

– каже Євген Грищенко, технічний директор КП "Харківські теплові мережі".

Підтримка МОМ

Через постійні обстріли та важку зиму, в МОМ заявили, що підтримуватимуть населення, що залишилося в Україні, особливо тих, хто не має доступу до прихистку та тепла.

Відтак, організація уже надала 18 генераторів міській владі Харкова. Один із них забезпечує роботу котельні, яка опалює 28 багатоповерхівок, школу, дитячий садок та поліклініку.

Ще чотири генератори МОМ надала постраждалому від війни Миколаєву.

На Сумщину доставлено тисячі матраців, ковдр та наборів постільної білизни, сонячні лампи та каністри для 150 пунктів обігріву, організованих українською владою.

Подібна допомога надходитиме й до інших областей України, а ще 1200 генераторів повинні бути доставлені впродовж наступних тижнів.

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Україна отримала цього року від ООН – 4,5 мільярда доларів. Співпраця з Організацією продовжиться, а саме за такими напрямками: