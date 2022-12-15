За останнім опитуванням МОМ, лише 7% українців активно готуються до переїзду в інше місце. Двоє з трьох опитаних кажуть, що не залишать свій дім.

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Ресурси для виживання вичерпуються

Близько 43% домогосподарств в Україні вичерпали свої ресурси для виживання. Водночас щоб зекономити, 63% респондентів обмежують споживання газу, електрики та твердого палива.

Майже 18 мільйонів людей, а це 40% населення України, потребують термінової гуманітарної допомоги,
– сказав Голова Представництва МОМ в Україні Ан Нгуєн.

До прикладу, якщо у березні в Харкові залишалося близько 700 тисяч мешканців, зараз населення міста становить близько 1,1 мільйона.

Люди повертаються та залишаються. І ми не маємо права їх підвести,
– каже Євген Грищенко, технічний директор КП "Харківські теплові мережі".

Підтримка МОМ

Через постійні обстріли та важку зиму, в МОМ заявили, що підтримуватимуть населення, що залишилося в Україні, особливо тих, хто не має доступу до прихистку та тепла.

  • Відтак, організація уже надала 18 генераторів міській владі Харкова. Один із них забезпечує роботу котельні, яка опалює 28 багатоповерхівок, школу, дитячий садок та поліклініку.
  • Ще чотири генератори МОМ надала постраждалому від війни Миколаєву.
  • На Сумщину доставлено тисячі матраців, ковдр та наборів постільної білизни, сонячні лампи та каністри для 150 пунктів обігріву, організованих українською владою.
  • Подібна допомога надходитиме й до інших областей України, а ще 1200 генераторів повинні бути доставлені впродовж наступних тижнів.

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ООН передала Україні гуманітарну допомогу на шалену суму

Україна отримала цього року від ООН – 4,5 мільярда доларів. Співпраця з Організацією продовжиться, а саме за такими напрямками:

  • Розмінування;
  • Допомога переселенцям;
  • Відновлення;
  • Допомога прифронтовим громадам;
  • Економіка.