Про це заявила Міністерка енергетики та гірничої промисловості Сербії Дубравка Джедович.

Цікаво Росія скручує газові вентилі: для постачань залишився тільки Китай

Наших ресурсів недостатньо, принаймні коли йдеться про газ, і для нас важливо все, що дозволить знизити залежність від Росії в газовому сегменті,

– сказала вона.

Щоб досягти цього, Сербія планує забезпечити постачання палива з Азербайджану та поєднати свою газову систему з терміналами в Греції. На це, за словами міністерки, знадобляться сотні мільйонів євро. Також Белград розглядає можливість під'єднатися до газових систем Північної Македонії, що коштуватиме 80 мільйонів євро, і, можливо, Албанії.

Сербія планує зберегти зв'язки з "Газпромом"

З січня російська компанія постачає газ до країни через трубопровід "Турецький потік" за цінами з великими знижками. Тому Джедович запевнила, що Сербія збереже стосунки з "Газпромом".

Крім того, підрозділ "Газпрому" є співвласником газосховища "Банатський Двір" у Сербії, а "Газпром нафта" – мажоритарний акціонер компанії "Нафтова індустрія Сербії" (NIS), її частка становить 50%. На початку листопада сербський президент Олександр Вучич заявив, що Бєлград може викупити у російської компанії контрольний пакет акцій NIS, щоб захистити нафтову галузь від впливу санкцій проти Москви.

Наприкінці травня Москва та Белград уклали договір, за яким Сербія платитиме від 310 до 408 доларів за 1 тисячу кубометрів газу у найближчі три роки. Сербський президент назвав таку вартість фантастичною, а в іншому випадку країну чекало б банкрутство. У серпні він повідомив, що Сербія щорічно споживає 3,2 мільярда кубометрів газу, з яких 2 мільярди припадають на експорт з Росії.

Обмеження ціни на газ у ЄС