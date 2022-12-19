На думку європейських аналітиків, полегшення на світових ринках газу очікується не раніше 2026 року.

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Наступної зими може бути важче

Після цієї зими регіону доведеться поповнювати запаси газу майже без постачань з Росії, посилюючи конкуренцію за танкери з паливом. Навіть із запровадженням нових потужностей для імпорту скрапленого природного газу очікується, що ринок залишатиметься напруженим до 2026 року, коли з’являться додаткові виробничі потужності із США до Катару.

Попри те, що уряди змогли допомогти компаніям і споживачам пом'якшити більшу частину удару, надавши допомогу понад 700 мільярдів доларів, за даними брюссельського аналітичного центру Bruegel, надзвичайний стан може тривати роками. Оскільки відсоткові ставки зростають, а економіки, ймовірно, вже перебувають у рецесії, підтримка, яка пом’якшила удар для мільйонів домогосподарств і підприємств, виглядає все більш недосяжною.

Витрати держав

Величезний вклад Європи в забезпечення енергопостачання та захист споживачів від стрибків цін до кінця листопада перевищив 700 мільярдів євро. Найбільшу суму грошей виділила Німеччина, прагнучи забезпечити конкурентоспроможність свого бізнесу. Наразі близько половини країн-членів Європейського Союзу мають борг, що перевищує ліміт блоку в 60% валового внутрішнього продукту.

Витрати держав на допомогу населенню / Bloomberg

Приблизно 1 трильйон доларів США, підрахований Bloomberg на основі ринкових даних, є загальною сумою дорожчої енергії для споживачів і компаній. Bruegel має аналогічну оцінку щодо попиту та зростання цін, яку цього місяця опублікував у звіті Міжнародний валютний фонд.

Поспіх із заповненням сховищ минулого літа, попри майже рекордні ціни, наразі послабив ефект від скорочення постачань, але морозна погода стала першим справжнім випробуванням для енергетичної системи Європи цієї зими. Минулого тижня мережевий регулятор Німеччини попередив, що економиться недостатньо газу, а два з п’яти показників, включаючи рівень споживання, стали критичними.

Європейці економлять паливо

У зв’язку з обмеженням постачань компанії та споживачів попросили скоротити використання. Цього року ЄС вдалося скоротити попит на газ на 50 мільярдів кубометрів, але, за даними Міжнародного енергетичного агентства, регіон все ще стикається з потенційним дефіцитом у 27 мільярдів кубометрів у 2023 році. Це припускає, що російські постачання впадуть до нуля, а китайський імпорт СПГ повернеться до рівня 2021 року.

Отримання газу є абсолютною необхідністю, і ми, ймовірно, побачимо широке розповсюджене накопичення газу в Європі. Триває гоніння за заповнення запасів природного газу в ЄС,

— сказав Б’ярне Шілдроп, головний аналітик із сировинних товарів шведського банку SEB AB, прогнозуючи "ринок продавця" щонайменше на наступні 12 місяців.

Економія газу в Європі прискорилася в другій половині цього року, а попит у листопаді був на 19% нижче середнього.

Зупинка постачань через "Північний потік"

Основним джерелом газопроводу з Росії до Західної Європи був "Північний потік", який був пошкоджений під час диверсії у вересні. Регіон все ще отримує невелику кількість російських постачань через Україну, але потужні обстріли енергетичної інфраструктури з боку Кремля ставлять маршрут під загрозу. Без цього газопроводу наповнення сховища буде складною.

Щоб запобігти дефіциту, Європейська комісія встановила мінімальні цілі щодо запасів. До 1 лютого резервуари мають бути заповнені не менше ніж на 45%, щоб уникнути виснаження до кінця опалювального сезону. Якщо зима м’яка, мета – залишити рівень зберігання на рівні 55% до того часу.

Збільшення імпорту зрідженого газу

Імпорт СПГ до Європи досяг рекордних рівнів, а в Німеччині відкриваються нові плавучі термінали для приймання палива. Закупівлі за підтримки уряду допомогли Європі залучити вантажі з Китаю, але холодна погода в Азії та потенційно сильне відновлення економіки після того, як Пекін послабив обмеження Covid, можуть ускладнити це.

Згідно з даними Інституту енергетичної економіки, Китайської національної офшорної нафтової корпорації, у 2023 році китайський імпорт газу, ймовірно, буде на 7% вищий, ніж цього року. Державна компанія почала забезпечувати постачання СПГ на наступний рік, ставлячи її в пряму конкуренцію з Європою за запасні постачання. Історичне падіння попиту в Китаї цього року було еквівалентно приблизно 5% світової пропозиції.

Китай – не єдина проблема Європи. Інші азійські країни намагаються закуповувати більше газу. Японія, найбільший у світі імпортер СПГ цього року, навіть розглядає можливість створення стратегічного резерву, а уряд також хоче субсидувати закупівлі.

Європейські газові ф’ючерси цього року в середньому становили близько 135 євро за мегават-годину після піку в 345 євро в липні. За словами Джеймі Раша, головного європейського економіста Bloomberg Economics, якщо ціни зростуть до 210 євро, витрати на імпорт можуть досягти 5% ВВП. Це може схилити неглибоку рецесію, яку прогнозують, до глибокого спаду, і урядам, ймовірно, доведеться скоротити програми у відповідь.

Характер підтримки зміниться від термінового, всеосяжного підходу до більш цілеспрямованих заходів. Ці цифри будуть меншими, але вони все одно будуть присутні протягом цього переходу,

— сказав Піт Крістіансен, головний стратег Danske Bank A/S.

Встановлення стелі цін на російський газ