Что известно о краже зерна

Данное явление стало распространенным после начала полномасштабного вторжения, когда десятки кораблей перевозили зерно из оккупированных портов в Сирию, Иран и другие страны, пишет 24 канал со ссылкой на расследование Bellingcat и Lloyd's List.

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В тексте говорится о том, что судно Zafar загрузило зерно в порту Севастополя в начале октября и прибыло в порт Салиф в Йемене в середине ноября. Перед тем оно остановилось в Джибути на несколько дней.

UNVIM не ответил на запросы издания о комментариях относительно проверки судна инспекцией во время пребывания в Джибути. Однако спутниковые снимки и данные отслеживания судов показали, что Zafar находился в порту Джибути в начале ноября после нескольких дней ожидания на якоре.

Даже если Zafar был проверен UNVIM, это не означает, что он действовал в рамках мандата, поскольку настоящий порт отправления - оккупированный Крым - не является основанием для действий UNVIM. Механизм UNVIM направлен на содействие движению коммерческих товаров в йеменские порты, не находящиеся под контролем правительства, а также на соблюдение эмбарго на поставки оружия,

- говорится в тексте.

Вероятно, что Zafar не сообщил UNVIM, откуда именно он отправился. Тот факт, что судно выключило свою автоматическую идентификационную систему Севастополе и его присутствие было зафиксировано только благодаря спутниковым снимкам, свидетельствует о возможном сокрытии информации.

Обратите внимание! Управляющий судна не ответил на запросы о комментариях, а владелец Zafar остается неизвестным.

Реакция мира на похищение зерна

Подобный рейс Zafar осуществлял ранее в этом году, о чем сообщали Bellingcat и Lloyd's List. Эксперты отмечали, что утверждение таких перевозок UNVIM, даже если детали были нечеткими или за пределами его мандата, создает неудобную ситуацию для ООН, поскольку большинство ее стран-членов неоднократно осуждали вторжение России в Украину.

В частности порт Севастополя находится под санкциями США и Великобритании, а терминал, в который прибыл Zafar, - под санкциями ЕС.