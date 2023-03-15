Такое предположение высказал автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки. По его мнению, основная проблема для финансового сектора заключается в рынке облигаций, который является одним из крупнейших рынков в мире и сейчас терпит крах.

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Я назвал Lehman Brothers много лет назад, и я думаю, следующим банком будет Credit Suisse, поскольку рынок облигаций рушится,

– резюмировал он.

Обратите внимание! Из-за массового банкротства банков в США инвесторы начали массово лишаться акций банковского сектора. Капитализация мирового финансового сектора в ходе торгов 10 и 13 марта сократилась на 465 миллиардов долларов по подсчетам Bloomberg.

В США массово банкротятся банки