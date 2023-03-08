Глава налогового комитета Даниил Гетманцев в комментарии 24 Каналу объяснил, повлияет ли такое решение НБУ на финансовую стабильность банковского сектора и какие еще банки могут лишиться лицензии в ближайшее время.

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Что было не так с банком IBOX

7 марта НБУ сообщил что отзывает лицензию банка IBOX и ликвидирует его. Свое решение регулятор объяснил нарушением требований законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения.

Даниил Гетманцев Председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Я могу подтвердить, что решение было принято именно в связи с операциями так называемого мискодинга, что позволяло уклониться от налогообложения организаторам азартных игр. Это дополнительно подтверждает и серия обысков, проводимых сегодня у должностных лиц банка. Думаю, обысками не завершится и будут подозрения.

Нардеп добавляет, что в решении НБУ фигурирует кейс обслуживания банком рисковых операций на 3,5 миллиарда гривен в пользу снова созданных в 2022 году и связанных между собой семи операторов турниров спортивного покера и киберспорта. Но это не единственный эпизод, отмечает он.

Банк небольшой по размеру. По итогам 2022 года занимал 40 место (из 67) по размеру активов с долей рынка 0,16% по активам, 0,14% – по обязательствам. Проблем с его выведением с рынка не будет,

– рассказывает Гетманцев.

Важно! В НБУ отметили, что каждый вкладчик банка получит от Фонда гарантирования вкладов физических лиц возмещение в полном размере. Напомним, что акционерами банка IBOX являются Владимир Дробот (73,92% акций) и Алена Шевцова (24,98% акций).

Где будут пополнять карты клиенты Monobank

Соучредитель Monobank Олег Гороховский рассказал, что сеть терминалов пополнения IBOX принимала от 12 до 15 миллиардов гривен в месяц пополнения карт банка. Теперь клиенты Monobank для пополнения карты без комиссии могут использовать:

терминалы сети EasyPay и Ciyy24;

кассы Универсал банка, А-Банка, Укргазбанка.

Обратите внимание! Сеть терминалов IBOX обещает возобновить работу за два-три дня, о чем сообщили в Facebook. "Сейчас наша команда 24/7 делает все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить работу, но, к сожалению, на это нужно время. Планируемое время возобновления работы всего парка терминалов – 2–3 дня", – говорится в сообщении.

Ситуация с банком Форвард

Сегодня, 8 марта, НБУ также отозвал банковскую лицензию и ликвидировал "Банк Форвард", принадлежащий подсанкционному россиянину Рустаму Тарико.

Регулятор объяснил свое решение тем, что банк не привел свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства, в частности, нормативно-правовыми актами НБУ после отнесения его к категории проблемных.

Основанием также стало дальнейшее существенное и необратимое ухудшение финансового состояния банка при отсутствии действенных мер по его улучшению и невозможность и недостаточность запланированной банком капитализации.

Вкладчики "Банка Форвард" получат от Фонда гарантирования вкладов физических лиц возмещение в полном размере вклада, включая проценты. В целом возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам на 21 января 2023 составляет 1,5 миллиарда гривен,

– говорится в сообщении НБУ.

Какие еще банки могут лишить лицензии

Гетманцев подчеркнул, что IBOX – не единственный банк, участвовавший в схеме по отмыванию грязных денег. Кроме него этим занимались и другие банки.

Так, один из банков, который я пока не могу называть, был оштрафован НБУ на 60 миллионов гривен за легализацию денег, полученных преступным путем, и сегодня почему-то штраф обжалует, также был вовлечен в преступную деятельность. Будут ли приняты решения по аннулированию лицензий других банковских учреждений – вопрос к регулятору. Но точно это не должно выглядеть как выборочное правосудие,

– считает глава налогового комитета.

Он отмечает, что все банковские учреждения и их виновные должностные лица должны быть привлечены к ответственности за: первое, легализацию средств, полученных незаконным путем, второе, уклонение от налогообложения в особо крупных размерах.