Российский банк "Тинькофф" оказался в десятом санкционном пакете ЕС в связи с полномасштабным вторжением России на территорию Украины. "Тинькофф" был вынужден приостановить торговлю в евро, а его приложение было удалено из App Store.

Банк выпускал еврооблигации TCS Finance DAS, также входящей в группу TCS.

3 марта этого года "Тинькофф" сообщил, что проценты по облигациям 15 марта автоматически аннулируют.

Обратите внимание! Владельцы облигаций сочтутся такими, "что безвозвратно отказались от своего права на получение и больше не будут иметь никаких прав против эмитента или какой-либо другой стороны по выплате процентов за март 2023 года".

Мог ли "Тинькофф" отказаться от обязательств

Российский банк также сообщил, что документация по облигациям позволяет эмитенту отменить купонные выплаты.

В текущих условиях мы приняли решение об отмене одного платежа с целью проведения дополнительной работы по учету интересов всех инвесторов, в том числе за пределами России,

– заявили в банке в ответ на запрос Reuters.

Обратите внимание! Российский банк "Тинькофф" входит в 13 системно важных финансовых учреждений Центрального банка России.