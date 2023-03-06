"Тинькофф" отказался выполнять обязательства по облигациям
Российский банк "Тинькофф" оказался в десятом санкционном пакете ЕС в связи с полномасштабным вторжением России на территорию Украины. "Тинькофф" был вынужден приостановить торговлю в евро, а его приложение было удалено из App Store.
Обратите внимание Тиньков и другие российские олигархи умоляют Великобританию снять санкции, – Bloomberg
- Банк выпускал еврооблигации TCS Finance DAS, также входящей в группу TCS.
- 3 марта этого года "Тинькофф" сообщил, что проценты по облигациям 15 марта автоматически аннулируют.
Мог ли "Тинькофф" отказаться от обязательств
Российский банк также сообщил, что документация по облигациям позволяет эмитенту отменить купонные выплаты.
В текущих условиях мы приняли решение об отмене одного платежа с целью проведения дополнительной работы по учету интересов всех инвесторов, в том числе за пределами России,
– заявили в банке в ответ на запрос Reuters.