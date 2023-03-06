Російський банк "Тінькофф" опинився у десятому санкційному пакеті ЄС у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії на територію України. "Тінькофф" був змушений призупинити торгівлю в євро, а його додаток було видалено з App Store.

Банк випускав єврооблігації TCS Finance DAS, які також входить до групи TCS.

3 березня цього року "Тінькофф" повідомив, що відсотки за облігаціями 15 березня автоматично анулюють.

Зверніть увагу! Власники облігацій вважатимуться такими, "що безповоротно відмовилися від свого права на отримання і більше не матимуть жодних прав проти емітента або будь-якої іншої сторони щодо виплати відсотків за березень 2023 року".

Чи міг "Тінькофф" відмовитись від зобов'язань

Російський банк також повідомив, що документація щодо облігацій дозволяє емітенту скасувати купонні виплати.

У поточних умовах ми ухвалили рішення про відміну одного платежу з метою проведення додаткової роботи з обліку інтересів усіх інвесторів, у тому числі за межами Росії,

– заявили у банку у відповідь на запит Reuters.

Зверніть увагу! Російський банк "Тінькофф" входить до 13 системно важливих фінансових установ Центрального банку Росії.