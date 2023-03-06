"Тінькофф" відмовився виконувати зобов'язання за облігаціями
Російський банк "Тінькофф" опинився у десятому санкційному пакеті ЄС у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії на територію України. "Тінькофф" був змушений призупинити торгівлю в євро, а його додаток було видалено з App Store.
Зверніть увагу Тіньков та інші російські олігархи благають Велику Британію зняти санкції, – Bloomberg
- Банк випускав єврооблігації TCS Finance DAS, які також входить до групи TCS.
- 3 березня цього року "Тінькофф" повідомив, що відсотки за облігаціями 15 березня автоматично анулюють.
Чи міг "Тінькофф" відмовитись від зобов'язань
Російський банк також повідомив, що документація щодо облігацій дозволяє емітенту скасувати купонні виплати.
У поточних умовах ми ухвалили рішення про відміну одного платежу з метою проведення додаткової роботи з обліку інтересів усіх інвесторів, у тому числі за межами Росії,
– заявили у банку у відповідь на запит Reuters.