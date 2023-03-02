Россияне пытаются оспорить санкции
Многие олигархи оспаривают правовую основу для включения их в западные санкционные списки. Однако следует заметить, что еще ни одному не удалось избавиться от санкций. Также некоторые отправляют письма и заявления в британский МИД.
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Ряд российских так называемых оппозиционеров, как Ходорковский и Волков, считают, что из санкционных списков должны быть исключены те, кто критикует Кремль и не поддерживает войну в Украине.
Леонид Волков лоббировал европейских, британских и американских чиновников, чтобы расширить санкции и внести в список всех чиновников и помощников Кремля. Он считает, что для дестабилизации Путина, Запад должен определить четкие критерии, согласно которым отдельные лица можно исключить из санкционного списка, если они осуждают войну и готовы выплатить ущерб Украине.
С каких олигархов умоляют снять санкции
Все просят за Тилькова
Так, например, российский бизнесмен Михаил Ходорковский на этой неделе направил письмо в МИД Великобритании с призывом снять санкции с российского олигарха Олега Тинькова.
Я считаю, что решение наложить на него санкции было неправильным. Снятие санкций должно быть очень четко связано с отходом общества от этого режима и его агрессивной войны
– сказал Ходорковский в интервью, ссылаясь на неоднократную критику Тиньковым правительства Путина.
Волков также заметил, что обращался в британский МИД с призывом снять санкции с Тинькова. По его мнению, это стало стимулом для других российских олигархов прекратить поддерживать Путина.
Тиньков обратился в британский МИД
Российский олигарх Олег Тиньков тоже на этой неделе официально подал заявление в МИД Великобритании, чтобы его исключили из санкционных списков.
Я поддерживаю решение правительства Великобритании применить санкции к людям, которые поддерживают Путина или способствуют войне. Жаль, что они ошибочно подумали, что я один из тех людей. Снятие санкций с меня было бы справедливым и дало бы сигнал, что западные санкции направлены не против всех россиян, а только против тех, кто поддерживает Путина и его вторжение,
– говорится в заявлении Тинькова.
Оппозиционеры также озабочены и Фридманом
Также российские оппозиционеры призвали к смягчению санкций для других российских олигархов, также критиковавших войну, хотя и менее сдержанно. Речь, в частности, о Михаиле Фридмане.
Дмитрий Муратов призвал ЕС пересмотреть санкции против Фридмана из-за его инвестиций в Украину и его дружбы с покойным российским оппозиционером Борисом Немцовым, застреленным под Кремлем в 2015 году.
Кто еще "заслуживает" снятия санкций
Леонид Волков считает, что санкции Запад и Великобритания должны ослабить в отношении Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева. По его мнению, они никак не связаны с Путиным и не должны отвечать за его преступления.
В то же время Ходорковский подчеркнул, что олигархи, стремящиеся к ослаблению санкций, должны осудить не только войну, но и Путина и объявить о поддержке территориальной целостности Украины. По его словам, Фридман выполнил только первое из этих условий.