Санкции ударили по российскому автопрому

Автомобильная отрасль в России в значительной степени зависела от иностранных производителей и импортных запчастей. Также санкции повлияли и на цену авто, так что население начало чаще покупать уже подержанные, поскольку на них цена не изменилась.

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Россияне меньше покупали автомобилей

За 2022 год расходы на новые автомобили среди населения упали на 52% – до 1,5 триллиона рублей, или 20,4 миллиарда долларов.

Количество проданных новых автомобилей упало также – упало – на 58,8%.

На подержанные автомобили приходится почти три четверти всех проданных автомобилей, по сравнению с 55% в 2021 году.

Деньги ринулись на рынок подержанных автомобилей, поскольку цены на подержанные автомобили остались на прежнем уровне, в то же время структура рынка новых автомобилей существенно изменилась.

– сказал Reuters генеральный директор "Автостата" Сергей Удалов.

Обратите внимание! Производство автомобилей в России упало до самого низкого уровня с 1991 года. Причиной стала остановка производства и продаж заводов западными автопроизводителями. Также инфляция привела к росту цен и снижению уровня жизни, несмотря на рост расходов на подержанные автомобили на 14%.

Какие авто сейчас на российском рынке

На российском рынке сейчас есть бюджетные "Лады" и китайские автомобили ценой от 2 миллионов рублей. Что касается премиальных брендов, то они практически полностью ушли, резюмирует Reuters.

Также, согласно данным "Автостата", средняя цена проданных в прошлом году новых автомобилей увеличилась на 17% – до 2,33 миллиона рублей, а подержанных – на 32%.