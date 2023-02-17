Санкции против Дерипаски

В СБУ сообщили, что Дерипаска, входящий в ближайшее окружение военно-политического руководства России, руководил предприятиями через подконтрольные коммерческие структуры в разных регионах Украины.

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Таким образом, российский олигарх пытался скрыть свое отношение к украинским активам. Впрочем, сотрудники Службы безопасности разоблачили схему и инициировали передачу 100% российского имущества в доход Украины,

– отметили там.

Мероприятия по национализации предприятий проводились при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Какое имущество национализировали

В Минэкономики рассказали, что согласно решению Высшего антикоррупционного суда в доход государства взыскано: