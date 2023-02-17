Санкції проти Дерипаски

В СБУ повідомили, що Дерипаска, який входить до найближчого оточення військово-політичного керівництва Росії, керував підприємствами через підконтрольні комерційні структури в різних регіонах України.

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Таким чином російський олігарх намагався приховати своє відношення до українських активів. Втім, співробітники Служби безпеки викрили схему та ініціювали передачу 100% російського майна в дохід України,

– зазначили там.

Заходи з націоналізації підприємств проводились за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Яке майно націоналізували

У Мінекономіки розповіли, що згідно з рішенням Вищого антикорупційного суду в дохід держави стягнуто: