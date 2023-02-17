Санкції проти Дерипаски
В СБУ повідомили, що Дерипаска, який входить до найближчого оточення військово-політичного керівництва Росії, керував підприємствами через підконтрольні комерційні структури в різних регіонах України.
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Таким чином російський олігарх намагався приховати своє відношення до українських активів. Втім, співробітники Служби безпеки викрили схему та ініціювали передачу 100% російського майна в дохід України,
– зазначили там.
Яке майно націоналізували
У Мінекономіки розповіли, що згідно з рішенням Вищого антикорупційного суду в дохід держави стягнуто:
- 100% частки ТОВ "Глухівський Кар’єр кварцитів";
- 100% ТОВ "Миколаївський глиноземний завод";
- 100% частки ТОВ "Компанія "Алюміній України";
- 100% частки ТОВ "Гуардон України";
- 100% частки ТОВ "Сервісний центр «Металург";
- 100% частки ТОВ "ЧАС ІТ";
- 99% частки ТОВ "Охорона МГЗ";
- 100% частки ТОВ "Центр обліку Миколаїв";
- 100% частки Миколаївський благодійний фонд "Центр соціальних програм";
- 100% частки ТОВ "Запоріжалюмінторг";
- 29,5363% акцій АТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат";
- 100% частки ПрАТ "Хустський кар`єр";
- 100% частки ПрАТ "Жежелівський кар`єр";
- більш як триста об'єктів рухомого та нерухомого майна.