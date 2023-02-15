Два підсанкційних олігархи Сергія Чемезова та Михайла Шелкова хотіли уникнути націоналізації майна, яке було на балансі їхніх колишніх підприємств в Україні.

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Мовиться про Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат та агрохолдинг "Інвест Агро", які Вищий антикорупційний суд передав у власність України.

Після рішення суду колишні російські власники цих підприємств намагались незаконно "приховати":

️більше ніж 100 одиниць автомобільної та спеціалізованої техніки;

️6 вагонів з агропродукцією;

️понад 5 з половиною тисяч контейнерів з ільменітовою рудою, яка необхідна для виготовлення титану;

️майже 1,2 тисячі тонн міндобрив та інших сільгосптоварів.

У такий спосіб Чемезов та Шелков планували переправити за кордон значну частину націоналізованого Україною майна.

Зверніть увагу! Загальна вартість продукції становить 150 мільйонів гривень.