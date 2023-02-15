Два подсанкционных олигарха Сергея Чемезова и Михаила Шелкова хотели избежать национализации имущества, находящегося на балансе их бывших предприятий в Украине.

К теме Первые приватизационные аукционы в 2023 году: ФГИУ уже подготовил список предприятий

Речь идет о Демуринском горно-обогатительном комбинате и агрохолдинге "Инвест Агро", которые Высший антикоррупционный суд передал в собственность Украины.

После решения суда бывшие российские собственники этих предприятий пытались незаконно "скрыть":

Более 100 единиц автомобильной и специализированной техники;

6 вагонов с агропродукцией;

️свыше 5 с половиной тысяч контейнеров с ильменитовой рудой, которая необходима для изготовления титана;

️Почти 1,2 тысячи тонн минудобрений и других сельхозтоваров.

Таким образом, Чемезов и Шелков планировали переправить за границу значительную часть национализированного Украиной имущества.

Обратите внимание! Общая стоимость продукции составляет 150 миллионов гривен.