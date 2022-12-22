У січні учасники торгів змагатимуться за право придбання 7 лотів. Найдорожче коштуватиме приміщення ветеринарної лабораторії з прибудовами на Івано-Франківщині, майже у 2 мільйони гривень.

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Важливо! Аукціони з приватизації відбудуться з 3 по 9 січня 2023 року.

Які підприємства вже підготували до аукціонів:

будівля лабораторії в Одеській області зі стартовою ціною 62 854 гривень;

адміністративне приміщення на Дніпровщині – понад 1000 гривень;

приміщення ветеринарної лабораторії з прибудовами на Івано-Франківщині – 1,7 мільйона гривень;

фундамент нежитлової будівлі у Львівській області – понад 11 тисяч гривень.

Нагадаємо, що під час аукціонів з малої приватизації, котрі тривали з 12 по 16 грудня, загальна сума переможних пропозицій склала 100 мільйонів гривень.

Цього тижня Фонд держмайна планував провести ще 28 аукціонів з малої приватизації. Зокрема, на торги виставлять 50% державного пакету акцій ПАТ "Оріон", що в Одесі, зі стартовою ціною у 6,85 мільйона гривень.