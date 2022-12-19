Загальна сума переможних пропозицій за цей час склала 100 мільйонів гривень. При цьому участь у торгах взяли 50 підприємців.

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Результати аукціонів малої приватизації за минулий тиждень

За пресрелізом ФДМУ, найзапекліші змагання точилися за багатоповерхівку у Дніпрі, яка належала "Дніпропетровськавтотранссервісу". Переможець аукціону зголосився сплатити за об'єкт 91 мільйон гривень, що у 17 разів більше від стартової ціни.

Зауважимо, що зазначені 100 мільйонів гривень – це сума, яка може невдовзі надійти до держбюджету, якщо усі переможці внесуть свої переможні ставки впродовж відведеного періоду.

До слова, вже цього тижня, а саме 19 – 25 грудня, Фонд держмайна має намір провести ще 28 аукціонів з малої приватизації. Зокрема, на торги виставлять 50% державного пакету акцій ПАТ "Оріон", що в Одесі, зі стартовою ціною у 6,85 мільйона гривень.

Додамо, що з 19 вересня й до 18 листопада ФДМУ успішно провів загалом 51 аукціон з малої приватизації за новими правилами. Загальна вартість переможних торгів склала 499,6 мільйона гривень, які на той час вже надійшли до бюджету.

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