Під час Київського міжнародного економічного форуму прем'єр Денис Шмигаль розповів, що вже понад 2 тисячі державних підприємств передано Фонду державного майна для приватизації, передає Бізнес 24.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Коли наш уряд почав працювати у нас було 3,5 тисяч державних підприємств. Станом на сьогодні ми вже передали понад 2 тисячі підприємств Фонду держмайна для приватизації.

Він зауважив, що частина з цих державних підприємств уже приватизована та наголосив, що в Україні продовжує тривати мала та середня приватизація, попри війну.

Мала приватизація

У Prozorro.Продажі повідомили, що з 19 вересня відновили роботу аукціони з малої приватизації. З того часу Фонд державного майна України успішно провів 51 аукціон загальною вартістю 499,6 мільйона гривень, які вже надішли до бюджету.