Таке припущення висловив автор бестселера "Багатий тато, бідний тато" Роберт Кійосакі. На його думку, основна проблема для фінансового сектора полягає у ринку облігацій, який є одним із найбільших ринків у світі й наразі зазнає краху.

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Я назвав Lehman Brothers багато років тому, і я думаю, наступним банком буде Credit Suisse, оскільки ринок облігацій руйнується,

– резюмував він.

Зверніть увагу! Через масове банкрутство банків у США, інвестори почали масово позбавлятися акцій банківського сектора. Капіталізація світового фінансового сектора під час торгів 10 та 13 березня скоротилася на 465 мільярдів доларів за підрахунками Bloomberg.

У США масово банкрутують банки