Таке припущення висловив автор бестселера "Багатий тато, бідний тато" Роберт Кійосакі. На його думку, основна проблема для фінансового сектора полягає у ринку облігацій, який є одним із найбільших ринків у світі й наразі зазнає краху.
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Я назвав Lehman Brothers багато років тому, і я думаю, наступним банком буде Credit Suisse, оскільки ринок облігацій руйнується,
– резюмував він.
У США масово банкрутують банки
Менше ніж за тиждень у США припинили роботу три банки з активами на 333 мільярди доларів. Так 9 березня стало відомо, що Silvergate Capital згортає та ліквідовує свою діяльність, а акції Silicon Valley Bank обвалились на 60%. 10 березня банківський регулятор оголосив Silicon Valley Bank банкрутом та передав його під зовнішнє управління
- Активи Silvergate Capital оцінювалися в 11 мільярдів доларів. Банк спеціалізувався на роботі з криптобіржами та криптопроєктами й на кінець 2022 року він мав близько 1 тисячі подібних клієнтів.
- Silicon Valley Bank був найбільшим кредитором технологічних стартапів у США й наприкінці 2022 року займав 16 місце в системі з активами 212 мільярдів доларів. Депозитна база банку оцінювалася в 324 мільярди доларів.
Також через системні ризики регулятор закрив й Signature Bank, активи якого складали близько 110,36 мільярда доларів, а обсяг залучених депозитів – 88,59 мільярда доларів.