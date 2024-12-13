Що означає ця заборона

Кабмін продовжив дію постанови від 30 грудня 2015 року № 1147 "Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської федерації", повідомляє 24 Канал з посиланням на Олексія Гончаренка.

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Зверніть увагу! Після початку повномасштабної війни в Україні, будь-яка торгівля з росіянами та обіг рубля були заборонені. Також український уряд прийняв рішення про націоналізацію російських банків.

Тепер постанова діє до 31 грудня 2025 року включно. Її щорічно продовжують з 2015 року.

Постанова № 1147 забороняє ввезення широкого спектра товарів. Йдеться як про продовольчу, так і промислову продукцію.

Нагадаємо! Кабмін також щорічно продовжує дію постанови № 1146. Вона встановлює ставки ввізного мита для товарів країною походження яких є Росія.