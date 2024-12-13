Експорт російського вугілля падає

Міністр енергетики Сергій Цивільов, з посиланням на російські ЗМІ, пакет допомоги для вугільників доручили зробити у найкоротші терміни.

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Крім того, окремим питанням стала ще програма соціально-економічного розвитку Кузбасу, який є головним вугільним регіоном Росії. На нього припадає 60% видобутку кам'яного вугілля та 80% – коксівного.

Сукупний вугільний експорт з Росії в січні – липні просів на 11,4% – до 112,6 мільйона тонн,

Водночас у липні видобуток вугілля в Росії впав на 6,7% у річному вираженні, а його загальний обсяг — 31,5 мільйона тонн, що став найнижчим із часів пандемії.

А частка збиткових вугільних підприємств перевищила 52%,

Також постачання до Китаю просіли на 8% у першому півріччі.

Нагадуємо, що Китай, який є найбільшим покупцем російського вугілля на світовому ринку, скоротив імпорт вугілля з Росії.