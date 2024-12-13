Що відбулося в Укрзалізницею у 2024 році

Так вже у листопаді 2024 року фіксується падіння обсягів перевезень, пише 24 канал з посиланням на голову правління АТ "Укрзалізниця" Олександра Перцовського.

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Прогнозується збиток. Обсяги зростали у першій половині року, зокрема, і за рахунок збільшення об’ємів перевезень зерна, яке накопичилось за час блокади портів,

– зазначив Перцовський.

Згідно з його слів, потім ця динаміка зазнала змін. Зокрема у листопаді поточного року фіксували падіння обсягів вантажних перевезень у порівнянні з листопадом 2023 року.

Крім того, скорочувались ще й доходи на тонну перевезень. Вони поступово переорієнтувались з західного кордону на порти, а у структурі стало більше низькодохідних вантажів.

До того ж зросли прямі витрати компанії:

на електроенергію;

дизельне паливо;

запасні частини для рухомого складу.

Чи можливий збиток у 2025 році

Якщо рішення про індексацію тарифів не буде затверджено, то Укрзалізниця залишиться збитковою й у 2025 році. Однак, як заявив Олександр Перцовський, цього допустити не можна.

Питання не у збитковості чи прибутковості, а у потребі фінансувати критично необхідні капітальні видатки, для того, щоб залізниця не спинилась (це критично під час війни, а не прибутки), а також можливість тримати рівень оплати праці залізничників на рівні, щоб не "оголити" компанію настільки, що основні процеси будуть під ризиком,

–пояснив він.

Голова управління наголосив, що компанія готова до діалогу з ринком.

