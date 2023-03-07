Что происходило с экспортом Украины в 2022 году

По информации Государственной таможенной службы, экспорт товаров из Украины в 2022 году сократился – до 44,2 миллиарда долларов.

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Из-за полномасштабного вторжения сокращение отразилось на многих отраслях. Однако исключением стал экспорт IT-услуг, наоборот выросший на 6%.

Следовательно, наибольшими объемами экспорта стали агропромышленная и горно-металлургическая отрасли. Лидерами среди товаров по стоимости экспорта – зерновые культуры, подсолнечное масло и чёрные металлы.

В какие страны больше всего экспортировали товаров

В страны Евросоюза пришлось более 63% товарного экспорта Украины. Среди других стран крупнейшими покупателями украинской продукции стали Турция и Китай.

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Интересно, что первое место по объему экспорта заняла Польша. Об этом говорится в исследовании YouControl, сравнивший прошлогодние данные Таможни с показателями 10 месяцев 2022 года.