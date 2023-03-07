Что происходило с экспортом Украины в 2022 году
По информации Государственной таможенной службы, экспорт товаров из Украины в 2022 году сократился – до 44,2 миллиарда долларов.
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Следовательно, наибольшими объемами экспорта стали агропромышленная и горно-металлургическая отрасли. Лидерами среди товаров по стоимости экспорта – зерновые культуры, подсолнечное масло и чёрные металлы.
В какие страны больше всего экспортировали товаров
В страны Евросоюза пришлось более 63% товарного экспорта Украины. Среди других стран крупнейшими покупателями украинской продукции стали Турция и Китай.
Актуально Нефтегазовые доходы России в 2023 году упали почти вдвое – и это только по официальным данным
- Экспорт агропромышленного комплекса составил 20,9 миллиарда долларов, а горно-металлургического – 9,1 миллиарда долларов;
- IT экспорт составил 7,3 миллиарда долларов, машиностроение – 4,2 миллиарда долларов. В то же время энергетика заняла меньше – 1 миллиард долларов.