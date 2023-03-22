Скільки Україна отримала допомоги

За даними НБУ, обсяги міжнародної допомоги Україні станом на кінець лютого 2023 року перевищили 38 мільярдів доларів.

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З початку повномасштабного вторгнення станом на кінець лютого 2023 року обсяги міжнародної допомоги перевищили 38 мільярдів доларів. Завдяки надходженням міжнародної фінансової допомоги міжнародні резерви зростали, починаючи з жовтня 2022 року, і станом на кінець січня 2023 року досягли 29,9 мільярда доларів,

— йдеться в повідомленні.

Крім того, якщо з 24 лютого по 20 листопада міжнародні партнери зобов’язалися надати Україні 113,1 мільярда євро, за підрахунками Kiel Institute, то станом на січень 2023 року ця цифра підвищилася до понад 141 мільярда євро.

У військовій допомозі лідирують США

У період з 24 січня 2022 року по 15 січня 2023 року найбільшу військову допомогу надіслали саме американці. Загалом, обіцявши майже 37 мільярдів євро в грудні, вони виділили на підтримку України трохи більше ніж 73,1 мільярда євро.

Відтак загальна військова допомога станом на 15 січня 2023 року склала 44,3 мільярда євро. Фінансова допомога – 25 мільярдів євро, а гуманітарна – 3,7 мільярда євро.

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Проте за останніми дослідженнями Pew Research Center, серед американського населення зменшилася частка тих, хто вважає, що Україні треба давати більше зброї.

Станом на січень 2023 року 26% американців вважають, що США надає занадто велику підтримку. Хоча на початку вторгнення цієї думки дотримувалися лише 7%.

Зменшився відсоток й серед тих, хто вважає, що нашій державі потрібно надавати більше допомоги: у березні 2022 року показник становив 42%, а у січня 2023 – вже 20%.

Допомога від європейських організацій

Від європейських організацій загальна кількість військової допомоги не перевищує суми у 3,10 мільярда євро. Фінансова допомога – за офіційними даними понад 30 мільярдів євро. Гуманітарна – 1,6 мільярда доларів.

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Банківська криза та менші обсяги допомоги: чи може це вплинути на підтримку

Нагадуємо, менше ніж за тиждень у США припинили роботу три банки.

Відтак 9 березня стало відомо, що банк Silvergate Capital згортає та ліквідовує свою діяльність, а акції Silicon Valley Bank обвалились на 60%.

А вже 10 березня банківський регулятор оголосив Silicon Valley Bank банкрутом.

Як розповідає 24 Каналу Олег Гетман, економіст та спеціаліст Економічної експертної платформи, банківська криза, яка назріває в США, не вплине на обсяги та кількість допомоги Україні. Адже теперішні обсяги – це всього лише якісь десяті частки відсотків від загального бюджету США.

Олег Гетман Економіст та спеціаліст Економічної експертної платформи Порятунки великих банків США та Швейцарії – це зовсім інші кошти та інші обсяги. Це все реалізується у той чи інший спосіб. Наприклад, залучивши Федеральну резервну систему і випустивши додатково сотні мільярди доларів та євро. Тож 10 – 20 мільярдів, які виділяють зазвичай на допомогу України, для них – це майже ніщо.

Крім того, окремі сенатори та представники в США мають певні претензії до Євросоюзу щодо меншої кількості виділених коштів. Однак експерт додає, що це несуттєва проблема.

Ці зауваження не йдуть від центральної влади. Тобто це жодним чином не впливає на офіційну позицію щодо допомоги Україні. Бо якщо взяти обсяги по фінансовій допомозі, то США та ЄС виглядають майже однаковими,

– додає Гетман.

Обіцянки перед роковинами

Перед річницею повномасштабного вторгнення чимало країн анонсували нову допомогу нашій державі. Зауважмо, що вона у більшості стосується саме військової техніки. Отже, серед списку країн є:

Фінляндія – 169 мільйонів доларів. Сюди увійшли 3 протимінні танки Leopard 2;

Австралія – передасть розвідувальні безпілотники на суму 33 мільйони доларів.

Канада – загальна сума військової допомоги складає 23,5 мільйона доларів. Це 4 танки Leopard 2A4, евакуаційна машина та 5 тисяч боєприпасів.

Швеція – 10 танків Leopard 2А6 та 2А5, а також дві системи ППО.

Німеччина та Іспанія – додаткові танки Leopard.

Італія – системи протиповітряної оборони – SAMP/T, Spike та Skyguard.

Крім того, нещодавно голова Пентагону Ллойд Остін під час зустрічі у форматі "Рамштайн" повідомив, що коаліція країн, які передають Україні танки Leopard, продовжує розширюватися. Вже 9 країн зобовʼязалися поставити понад 150 таких танків.

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Найбільші друзі України;

Якщо порівнювати ту допомогу, яку деякі країни пообіцяли Україні, у співвідношенні до їхнього ВВП, то у трійці лідерів – Естонія, Латвія й Польща.

Ці країни на військову допомогу Україні витрачають від 0,6% до 1,1% свого валового внутрішнього продукту.

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Країни, які допомагають по-тихому;

Цікавим є той факт, що не всі держави світу відкрито говорять про обіцяну чи надіслану підтримку. Найменше відомостей щодо цього є від країн, як-от Польща, Румунія, Греція, Іспанія та Португалія.

Тобто, цілком ймовірно, що вони можуть передавати набагато більше зброї, ніж обговорюється назагал.

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Комент Гетьман

1. У США були зауваження до Європи, що от війна в Європі, а ЄС допомагає менше, ніж США. Чи цей вагомий фактор для США? Чи через це США обмежують якось свою допомогу нам? І чому Європа обіцяє нам менше грошей, ніж США?

2. Чи може банківська криза, яка назріває у США вплинути на обсяги і графіки допомоги Україні?