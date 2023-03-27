Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак в материале для 24 Канала рассказал, кто принимает окончательное разрешение для выезда мужчины за границу.

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Для выезда за границу нужно иметь важные основания

Юрист подчеркнул, что военнообязанный, планирующий уехать за границу во время войны, должен иметь для этого важные основания. Кроме того важно надлежащим образом оформить документы.

К нему не должно быть вопросов ни у чиновников, ни у территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), к которым он приписан,

– отмечает господин Владислав.

По словам юриста, окончательное решение о разрешении будет принято в пункте пропуска представителями Государственной пограничной службы Украины по результатам изучения всех документов и выяснения всех обстоятельств и фактов.

Также следует добавить, что решение о выезде за пределы Украины водителей и волонтеров принимается Мининфраструктуры или военными администрациями при наличии соответствующего обоснования объемов грузов и количества транспортных средств, необходимых для их перевозки.

Кто из мужчин имеет право выезжать за границу в условиях военного положения

юноши до 18 лет и мужчины от 60 лет;

лица, снятые с военного учета по решению военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе (ограниченно пригодные в военное время – не могут пересекать границу);

граждане Украины, постоянно проживающих на территории другого государства, при условии пребывания на постоянном консульском учете и соответствующих отметок в паспортном документе;

мужчины, близкие родственники которых погибли или пропали без вести во время проведения АТО/ООС.

Верховная Рада на заседании 7 февраля приняла законы о продолжении действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине. Согласно документам, срок действия военного положения с 19 февраля продлевается на 90 суток. Общую мобилизацию также продлевают на аналогичный срок.