Юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак в матеріалі для 24 Каналу розповів, хто ухвалює остаточний дозвіл для виїзду чоловіка за кордон.

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Для виїзду за кордон потрібно мати важливі підстави

Юрист наголосив, що військовозобов'язаний, який планує виїхати за кордон під час війни, має мати для цього важливі підстави. Крім того, важливо належним чином оформити документи.

До нього не повинно бути питань ані в чиновників, ані в територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП), до яких він приписаний,

– зазначає пан Владислав.

За словами юриста, остаточне рішення про дозвіл ухвалюватиметься в пункті пропуску представниками Державної прикордонної служби України за результатами вивчення всіх документів та з'ясування усіх обставин і фактів.

Також варто додати, що рішення про виїзд за межі України водіїв та волонтерів ухвалюється Мінінфраструктури або військовими адміністраціями за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їхнього перевезення.

Хто з чоловіків має право виїжджати за кордон в умовах воєнного стану

юнаки до 18 років та чоловіки від 60 років;

особи, зняті з військового обліку за рішенням військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби (​​обмежено придатні у військовий час – не можуть перетинати кордон);

громадяни України, які постійно мешкають на території іншої держави, за умови перебування на постійному консульському обліку та відповідних відміток в паспортному документі;

чоловіки, близькі родичі яких загинули або зникли безвісти під час проведення АТО/ООС.

Верховна Рада на засіданні 7 лютого ухвалила закони про продовження дії воєнного стану і загальної мобілізації в Україні. Згідно з документами, термін дії воєнного стану з 19 лютого продовжується на 90 діб. Загальну мобілізацію також продовжують на аналогічний строк.