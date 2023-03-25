Речь идет о родителях, опекунах и усыновителях. 24 Канал. О том, при каких условиях они могут уехать за границу – читайте дальше.

Обратите внимание Новые правила выезда мужчин за границу 2023 г.: кто имеет право выезжать, какие документы нужны

При каких условиях отец может уехать за границу

Отец, опекун или усыновитель имеет право на выезд за пределы Украины при следующих условиях:

если у него 3 и более несовершеннолетних детей;

если он имеет несовершеннолетнего ребенка (детей) с инвалидностью;

если самостоятельно воспитывает несовершеннолетнего ребенка;

если опекун/усыновитель несовершеннолетних детей-сирот с инвалидностью;

если воспитывает совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы.

Документами, подтверждающими самостоятельное воспитание ребенка, могут быть:

свидетельства о рождении детей (3 и более);

удостоверение отца многодетной семьи;

решение суда о лишении одного из родителей родительских прав;

свидетельство о смерти матери ребенка;

решение суда об отнятии ребенка у матери без лишения его родительских прав;

решение суда о признании матери без вести отсутствующей;

решение суда об объявлении матери умершей.

Для многодетных родителей условием для выезда за границу является наличие оригиналов свидетельства о рождении детей и удостоверение отца многодетной семьи или нотариально заверенных копий этих документов. Физическое присутствие детей не нужно.

Если мужчина не проживает одной семьей со своим ребенком, необходимо предоставить доказательства содержания такого ребенка (детей). Подтверждающими документами могут быть: решение суда о назначении алиментов на содержание ребенка (детей) и справка из исполнительной службы об отсутствии задолженности по уплате алиментов, размера уплаты таких алиментов и т.п.

Обратите внимание! В соответствии с решением Верховной Рады режим военного положения и общей мобилизации в Украине продлен до 20 мая 2023 года. При необходимости ближе к истечению этого срока депутаты могут снова продлить их на 90 суток и отменить досрочно при условии завершения боевых действий.