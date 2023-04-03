Тож неодноразово порушувалося питання щодо вручення повісток у месенджерах. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров відповів на найпоширеніше запитання.

Дивіться також Мобілізація в Україні: чи можуть офіцерів запасу призивати не за спеціальністю і чому

Федоров прокоментував ідею розсилати повістки через месенджери

Федоров прокоментував відповідну ідею члена комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Федора Веніславського.

За словами міністра, нардеп "некоректно висловився, або просто це вирвано з контексту".

Не думаю, що це серйозне політичне бачення. Це неможливо зробити, поки немає якісного реєстру військовозобов'язаних, а до ідентифікатора реєстру не прив'язаний верифікований номер телефону. А у нас немає верифікації номера телефону та особи в державі. Я навіть не говорю зараз про Конституцію та постанови. Чисто технічно це неможливо зробити умовно в цьому році,

– сказав міністр.

Що цьому передувало